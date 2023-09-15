Агент Вады рассказал, что переговоры с «Рубином» были тяжелыми

Футбольный агент Мануэль Родригес прокомментировал трансфер Валентина Вады в «Рубин».

«Переговоры с «Рубином» были тяжелыми, даже не помню, сколько именно они длились. Валентин отлично играл в Испании, показал себя хорошим футболистом. У него есть качества. Главное, чтобы снег и холод в России не помешали ему их показать. Никакого страха перед приездом в Россию не было. Мы, конечно, следим за политикой, и если бы речь шла про выступления в Украине, это, конечно, была бы немного другая ситуация. В России все спокойно. Это вызов для Валентина, почему нет. У нас всегда были хорошие отношения с Россией, мы знаем некоторых людей в Москве, так что никаких проблем», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».

27-летний полузащитник подписал с казанцами контракт до 2025 года. Он перешел в статусе свободного агента.

Последним клубом аргентинца была «Сарагоса», контракт с которой истек летом. До этого Вада играл за «Альмерию», «Тенерифе», «Бордо» и «Сент-Этьен».