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Сегодня, 18:57

Агент Вады рассказал, что переговоры с «Рубином» были тяжелыми

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Мануэль Родригес прокомментировал трансфер Валентина Вады в «Рубин».

«Переговоры с «Рубином» были тяжелыми, даже не помню, сколько именно они длились. Валентин отлично играл в Испании, показал себя хорошим футболистом. У него есть качества. Главное, чтобы снег и холод в России не помешали ему их показать. Никакого страха перед приездом в Россию не было. Мы, конечно, следим за политикой, и если бы речь шла про выступления в Украине, это, конечно, была бы немного другая ситуация. В России все спокойно. Это вызов для Валентина, почему нет. У нас всегда были хорошие отношения с Россией, мы знаем некоторых людей в Москве, так что никаких проблем», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».

27-летний полузащитник подписал с казанцами контракт до 2025 года. Он перешел в статусе свободного агента.

Последним клубом аргентинца была «Сарагоса», контракт с которой истек летом. До этого Вада играл за «Альмерию», «Тенерифе», «Бордо» и «Сент-Этьен».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vady-peregovory-s-rubinom-by-li-tyazhely-mi/
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