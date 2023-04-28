Агент Вагнера Лав ответил на слова Гинера по поводу необходимости агентов

Агент экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандро Феррейра отреагировал на слова президента красно-синих Евгения Гинера о том, что не понимает, зачем нужны агенты в мировом футболе.

«Мне приятно, что президент Евгений Гинер привел меня в качестве исключения в вопросе квалификации и необходимости агентов в мировом футболе. В наши дни ФИФА проводит постоянные тестирования, требует обязательного знания сразу трех языков — английского, испанского и французского. На мой взгляд то, что пытается внедрить ФИФА, не может определить, достоин ли человек быть агентом футболиста или представителем в другом виде спорта. Это определяет только доверие, как в моем случае с Вагнером и другими футболистами. У нас долголетняя история знакомства и сотрудничества.

Евгений Гинер и представители других клубов должны понять, что до того, как футболист попадет в топ-клуб, ему предстоит пройти через маленьких агентов, которые усердно работают, чтобы обеспечить необходимую поддержку своим клиентам, уделить максимум внимания развитию их талантов. Подчеркну, что здесь важную роль играют в том числе и тренеры футбольных академий. На мой взгляд, мелкие предприниматели имеют право быть футбольными агентами, но ФИФА хочет так или иначе отобрать это право, навязывая ненужные требования», — цитирует Metaratings.ru Феррейру.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил следующее: «Мое субъективное мнение — вообще не понимаю, зачем нужны агенты. Юристы нужны, чтобы посмотреть контракт и чтобы клуб не обманул игрока, — здесь абсолютно согласен».