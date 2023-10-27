Агент Вагнера Лав считает, что бразилец пригодился бы любому клубу РПЛ

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав, прокомментировал слова защитника «Зенита» Нуралы Алипа, заявившего, что бразилец смог бы заиграть в любом клубе РПЛ.

«Нуралы хочется выразить благодарность за добрые слова про Вагнера. Я могу лишь с ним согласиться. Вагнер и сейчас бы пригодился любому клубу из России. Да, у него уже нет былой резкости, но он по-прежнему голоден до голов. Если бы Лав вернулся, то смог бы вновь занять первую строчку по количеству голов в РПЛ среди легионеров? Не хочется фантазировать, но думаю, что Вагнеру и это по силам», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Вагнер Лав с 2004 по 2013 год выступал за ЦСКА. На его счету 259 матчей, 124 гола и 53 голевые передачи.