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27 октября, 21:25

Агент Вагнера Лав считает, что бразилец пригодился бы любому клубу РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав, прокомментировал слова защитника «Зенита» Нуралы Алипа, заявившего, что бразилец смог бы заиграть в любом клубе РПЛ.

«Нуралы хочется выразить благодарность за добрые слова про Вагнера. Я могу лишь с ним согласиться. Вагнер и сейчас бы пригодился любому клубу из России. Да, у него уже нет былой резкости, но он по-прежнему голоден до голов. Если бы Лав вернулся, то смог бы вновь занять первую строчку по количеству голов в РПЛ среди легионеров? Не хочется фантазировать, но думаю, что Вагнеру и это по силам», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Вагнер Лав с 2004 по 2013 год выступал за ЦСКА. На его счету 259 матчей, 124 гола и 53 голевые передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vagnera-lava-zayavil-chto-brazilec-prigodilsya-by-lyubomu-klubu-rpl-299410/
Вагнер Лав
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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