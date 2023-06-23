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Агент Вагнера Лав сомневается, что бразилец поучаствует в Братском кубке между ЦСКА и «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Вагнера Лав Эвандро Феррейра высказался о возможном участии 39-летнего бразильца в предсезонном турнире ЦСКА, который столичный клуб проведет с «Динамо».

«Каждый раз, когда проходят праздничные игры, Вагнер всегда получает приглашение! Его пригласили, но, я думаю, что его присутствие очень затруднено из-за бразильского календаря», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Первый матч Братского кубка состоится 8 июля на «ВЭБ Арене», а вторая игра, возможно, продет на следующий день — на «ВТБ Арене».

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vagnera-lava-somnevaetsya-chto-brazilec-pouchastvuet-v-bratskom-kubke-mezhdu-cska-i-dinamo-260928/
Вагнер Лав
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