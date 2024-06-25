Агент Вагнера: «За все время с момента отъезда из России ЦСКА обращался лишь однажды»

Сегодня, 09:43
Агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава Эвандр Феррейра в разговоре с «СЭ» высказался о возможности возвращения бразильца в армейский клуб.
— По окончании контракта с новым клубом Вагнеру будет 41 год, возможно ли такое, что «Аваи» станет его последней командой?
— Мы не знаем! Только будущее ответит на этот вопрос.
— То есть возвращение в ЦСКА еще возможно?
— ЦСКА не заинтересован в Вагнере.
— Разве клуб не обращался?
— За все время с момента отъезда из России ЦСКА обращался лишь однажды.
— Тогда Вагнер может помочь клубу в качестве менеджера или скаута.
— Посмотрим, чем Вагнер захочет заниматься в будущем.
Контракт 40-летнего футболиста с «Аваи» рассчитан до мая 2025 года. Последним клубом бразильца был «Атлетико Гойяненсе». В этом сезоне форвард провел 25 матчей и забил 7 голов.
Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год. Вместе с командой он трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.