Агент Вагнера Лава — о сорванном возвращении в ЦСКА: Гинер должен был лучше знать своего сына

Футбольный агент Эвандро Феррейра, представляющий интересы бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава, отреагировал на слова президента армейцев Евгения Гинера о том, что тот был не готов вернуть бразильца в клуб в качестве футболиста.

«Я впервые от вас узнал о словах Евгения Гинера. Вагнер на протяжении последних двух с половиной лет играет на высоком уровне и пока не намерен завершать карьеру. Евгений Гинер должен был лучше знать своего сына. На самом деле, мы не знали, почему клуб отказался от Вагнера Лава. Вскоре ЦСКА подписал аргентинца», — приводит слова агента Metaratings.ru.

Накануне о том, что возвращение Вагнера летом 2020 года в ЦСКА сорвалось из-за личного решения Гинера в интервью рассказал Виктор Гончаренко.

Бразильский форвард выступал за московский клуб с 2004 по 2013 год. В составе ЦСКА он провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.