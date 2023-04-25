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Сегодня, 14:50

Агент Вагнера считает неосуществимым участие игрока в товарищеских матчах ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
Вагнер Лав.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лав Эвандру Феррейра в комментарии для «СЭ» высказался о возможности приезда бразильца на товарищеский матч армейцев.

«Возможен ли в будущем приезд Вагнера на какой-либо товарищеский матч ЦСКА по примеру Карвальо? У него контракт со «Спорт Ресифи» до декабря. Пока это неосуществимо. У него еще осталось несколько очень важных игр в этом сезоне», — сказал Феррейра «СЭ».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он три раза становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, три раза — Суперкубок, а также один раз — Кубок УЕФА.

25 марта бывший партнер Вагнера по ЦСКА, полузащитник Даниэль Карвальо принял участие в товарищеском матче красно-синих против клуба медиалиги 2DROTS (1:2).

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