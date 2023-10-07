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Сегодня, 11:54

Агент Дркушича: «Вряд ли мы увидим Ваню в матче против «Зенита»

Дркушич вернулся к тренировкам в общей группе
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в разговоре с «СЭ» оценил шансы на то, что футболист сыграет против «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ.

23-летний словенец получил травму 16 сентября в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

«Ваня восстановился, он уже тренируется в общей группе. Однако не думаю, что тренерский штаб будет рисковать сегодня. Поэтому вряд ли мы увидим его в матче против «Зенита»», — сказал Ратковица «СЭ».

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 7 октября. Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало — в 14.00 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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