Агент Дркушича: «Вряд ли мы увидим Ваню в матче против «Зенита»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в разговоре с «СЭ» оценил шансы на то, что футболист сыграет против «Зенита» в матче 11-го тура РПЛ.

23-летний словенец получил травму 16 сентября в матче 8-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1).

«Ваня восстановился, он уже тренируется в общей группе. Однако не думаю, что тренерский штаб будет рисковать сегодня. Поэтому вряд ли мы увидим его в матче против «Зенита»», — сказал Ратковица «СЭ».

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится 7 октября. Встреча пройдет на стадионе «Фишт», начало — в 14.00 по московскому времени.