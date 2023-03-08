Агент Дркушича рассказал, что защитник сфокусирован на игре за «Сочи»

Футбольный агент Младен Ратковица поделился мнением о будущем защитника «Сочи» Вани Дркушича.

— Никто не знает, что произойдет в будущем, — цитирует агента «РБ Спорт». — Сейчас он сфокусирован на игре за «Сочи», на собственном развитии. И куда это может его привести, сейчас никто не знает.

— Не было разговоров с «Сочи» о его будущем — о продлении контракта или летнем трансфере?

— На данном этапе мы это не обсуждали с «Сочи», сейчас не время для подобных разговоров — у Вани еще 2,5 года контракта.

В этом сезоне 23-летний словенец провел 21 матч за «Сочи», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.