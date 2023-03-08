Агент Дркушича рассказал, что защитник сфокусирован на игре за «Сочи»

Сегодня, 22:28
Футбольный агент Младен Ратковица поделился мнением о будущем защитника «Сочи» Вани Дркушича.
— Никто не знает, что произойдет в будущем, — цитирует агента «РБ Спорт». — Сейчас он сфокусирован на игре за «Сочи», на собственном развитии. И куда это может его привести, сейчас никто не знает.
— Не было разговоров с «Сочи» о его будущем — о продлении контракта или летнем трансфере?
— На данном этапе мы это не обсуждали с «Сочи», сейчас не время для подобных разговоров — у Вани еще 2,5 года контракта.
В этом сезоне 23-летний словенец провел 21 матч за «Сочи», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.