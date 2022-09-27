Агент Ваноли заявил, что в Европе пристально смотрят за российскими игроками

Агент экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли Андреа Д'Амико в разговоре с «СЭ» заявил, что в Европе следят за российскими игроками.

«Несмотря на всю ситуацию в мире, за российскими игроками в Европе все равно следят, причем пристально. Причем не только за Миранчуком, Головиным. Ситуация с Захаряном тому пример. Конечно, все равно сложно осуществлять переходы. Надеюсь, что в скором времени ситуация улучшится. Сейчас немного сложно это все обсуждать», — сказал Д'Амико «СЭ».

Ранее ФИФА обновила временные правила — иностранным игрокам РПЛ (и других российских лиг) разрешено в одностороннем порядке приостанавливать контракты.