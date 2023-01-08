Агент Варелы заявил, что «Динамо» не ведет переговоры о продлении контракта с игроком

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Футбольный агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы Гильермо Варелы, заявил, что его клиент не планирует возвращаться в Россию этой зимой.
«Варела не планирует вернуться в Россию из «Фламенго» и доиграть этот сезон. «Динамо» сейчас не ведет никаких переговоров о продлении контракта», — приводит слова Бентанкура «РБ Спорт».
24 июля стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение клуба. 31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо».