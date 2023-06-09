Агент: «Наилучшим вариантом будет, если Майсторович вернется на поле через шесть месяцев»

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Футбольный агент Александар Важич рассказал, как проходит процесс восстановления защитника «Динамо» Милана Майсторовича.
«У Милана все порядке, насколько это возможно в данной ситуации, — цитирует «РБ Спорт» Важича. — Операция прошла удачно,начался процесс восстановления. Майсторович находится в Москве с семьей. Где-то через месяц будет ясна более полная картина, тогда можно будет точнее говорить о сроках реабилитации. Но в любом случае наилучшим вариантом будет, если Милан вернется на поле через шесть месяцев».
В матче 27-го тура против «Ахмата» (0:3) сербский футболист был заменен из-за травмы. Позже выяснилось, что у 18-летнего защитника диагностирован разрыв крестообразных связок.
Майсторович перешел в «Динамо» в 2023 году. За московскую команду он провел 10 матчей.