Агент Важич заявил, что «Спартак» попросил его найти новый клуб для Зобнина

Футбольный агент Александар Важич сообщил, что занимается поиском новых команд для трех футболистов «Спартака». Клуб обратился к агенту с просьбой найти новые команды для нападающих Шамара Николсона, Кейта Бальде и полузащитника Романа Зобнина.

«Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идет про Николсона, Кейта Бальде и Зобнина. Да, клуб хочет продать Романа. Мне также звонили агенты по его поводу, ему активно ищут новый клуб. Мне предложили этих троих футболистов, я пытаюсь найти для них место. По Кейта Бальде клуб выдал мне авторизацию», — приводит «РБ Спорт» слова Важича.

Зобнин стал игроком «Спартака» в 2016 году. Всего он провел за красно-белых 227 матчей. Николсон и Бальде перешли в московский клуб в 2022 году. На счету ямайского форварда 43 игры в составе «Спартака», а в активе сенегальского футболиста 19 игр.