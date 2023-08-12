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Сегодня, 21:27

Агент Важич заявил, что «Спартак» попросил его найти новый клуб для Зобнина

Алина Савинова
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Футбольный агент Александар Важич сообщил, что занимается поиском новых команд для трех футболистов «Спартака». Клуб обратился к агенту с просьбой найти новые команды для нападающих Шамара Николсона, Кейта Бальде и полузащитника Романа Зобнина.

«Мне поступил запрос от «Спартака» с просьбой устроить троих футболистов, они хотят их продать. Речь идет про Николсона, Кейта Бальде и Зобнина. Да, клуб хочет продать Романа. Мне также звонили агенты по его поводу, ему активно ищут новый клуб. Мне предложили этих троих футболистов, я пытаюсь найти для них место. По Кейта Бальде клуб выдал мне авторизацию», — приводит «РБ Спорт» слова Важича.

Зобнин стал игроком «Спартака» в 2016 году. Всего он провел за красно-белых 227 матчей. Николсон и Бальде перешли в московский клуб в 2022 году. На счету ямайского форварда 43 игры в составе «Спартака», а в активе сенегальского футболиста 19 игр.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vazhich-spartak-poprosil-menya-najti-novy-j-klub-dlya-zobnina/
Кейта Бальде
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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