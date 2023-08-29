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Сегодня, 13:00

Агент Вендела — об интересе «Фенербахче» к бразильцу: «Не собираюсь комментировать слухи»

Алина Савинова
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Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Фенербахче».

«Фенербахче» намерен арендовать Вендела с правом выкупа? Вендел — игрок «Зенита» и счастлив в клубе. Не собираюсь комментировать слухи», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Ранее портал Fotomac сообщил о том, что «Фенербахче» пришлет «Зениту» предложение об аренде полузащитника с правом выкупа.

Вендел выступает за петербургскую команду с 2020 года. Всего 26-летний полузащитник провел 92 игры в составе сине-бело-голубых, в которых отметился 17 голами и 15 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» бразилец стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vendela-ob-interese-fenerbakhche-ne-sobirayus-kommentirovat-slukhi-vendel-schastliv-v-zenite-278577/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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