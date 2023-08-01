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РПЛ

Сегодня, 12:05

Агент Вендела объяснил, почему трансфер полузащитника «Зенита» во «Фламенго» может не состояться

Микеле Антонов
Корреспондент
Вендел.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела рассказал «СЭ» о процессе переговоров с «Фламенго» по переходу игрока.

«Переговоры по Венделу — очень сложный процесс, который до сих пор продолжается. Однако время очень сильно ограничено, чтобы все успеть», — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» опубликовал бумагу с официальным предложением «Фламенго» за трансфер Вендела. Бразильский клуб 27-го июля предложил 15 миллионов, а 31-го числа увеличил сумму до 16 миллионов с бонусом в 20 процентов при последующей продаже.

Трансферное окно в Бразилии закроется в среду, 2 августа.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 26-летний бразилец не выходил на поле. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что футболист ведет поиск новой команды.

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