Агент Вендела объяснил, почему трансфер полузащитника «Зенита» во «Фламенго» может не состояться

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела рассказал «СЭ» о процессе переговоров с «Фламенго» по переходу игрока.

«Переговоры по Венделу — очень сложный процесс, который до сих пор продолжается. Однако время очень сильно ограничено, чтобы все успеть», — сказал Рибейро «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» опубликовал бумагу с официальным предложением «Фламенго» за трансфер Вендела. Бразильский клуб 27-го июля предложил 15 миллионов, а 31-го числа увеличил сумму до 16 миллионов с бонусом в 20 процентов при последующей продаже.

Трансферное окно в Бразилии закроется в среду, 2 августа.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 26-летний бразилец не выходил на поле. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что футболист ведет поиск новой команды.