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Сегодня, 16:17

Агент — о возможном переходе Вендела в «Рому»: «Об игроках такого высокого уровня всегда появляется много слухов»

Алина Савинова
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Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в «Рому».

«Всевозможные разговоры о будущем Вендела не удивляют — об игроках такого высокого уровня всегда появляется много слухов, это нормально», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач. Ранее бразильский футболист играл в составе «Спортинга» и «Флуминенсе».

В текущем сезоне «Рома» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице чемпиона Италии. Команда набрала 60 очков за 36 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vendela-ob-igrokah-takogo-vy-sokogo-urovnya-vsegda-poyavlyaetsya-mnogo-sluhov-e-to-normal-no/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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