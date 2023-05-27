Агент — о возможном переходе Вендела в «Рому»: «Об игроках такого высокого уровня всегда появляется много слухов»

Тьяго Рибейро, агент полузащитника «Зенита» Вендела, прокомментировал слухи о возможном переходе футболиста в «Рому».

«Всевозможные разговоры о будущем Вендела не удивляют — об игроках такого высокого уровня всегда появляется много слухов, это нормально», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач. Ранее бразильский футболист играл в составе «Спортинга» и «Флуминенсе».

В текущем сезоне «Рома» занимает 6-ю строчку в турнирной таблице чемпиона Италии. Команда набрала 60 очков за 36 туров.