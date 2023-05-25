Агент Вендела отреагировал на информацию об интересе «Ромы»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела, Тьяго Рибейро, прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о возможном переходе бразильца в «Рому».

«Вендел очень счастлив в «Зените». Всякий раз, когда открывается рынок (летом/зимой), появляются новости о лучших игроках. И Вендел не будет исключением, но давайте будем осторожны и подождем. Вендел ничего не знает, и мы тоже!» — сказал Рибейро «СЭ».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне 25-летний бразилец провел 33 матча во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.