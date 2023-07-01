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Сегодня, 11:27

Агент Вендела заявил, что футболист не сообщал «Зениту» о желании покинуть клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Тиаго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем футболиста.

«Мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, он выиграл с «Зенитом» все, но он любит команду, город, болельщиков. Если уход Вендела и состоится, то таким образом, чтобы никто не остался в обиде», — приводит слова Рибейро Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» после отпуска и надеется продолжить карьеру в бразильском «Фламенго».

В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vendel-gotov-k-novomu-vyzovu-no-my-ne-soobshali-zenitu-o-zhelanii-pokinut-klub-262774/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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