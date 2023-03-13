Агент Вендела: «Интерес из Европы начинает появляться»

Сегодня, 11:50
Агент Тьяго Рибейру, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, что его клиентом интересуются европейские клубы.
«Интерес из Европы начинает появляться, несмотря на то что российская премьер-лига в этот специфичный момент находится в зоне низкой видимости», — цитирует Рибейру «РБ Спорт».
25-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2020 года. Прошлым летом он продлил контракт с сине-бело-голубыми до 2027 года. В текущем розыгрыше РПЛ Вендел сыграл в 18 матчах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.