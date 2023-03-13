Агент Вендела: «Интерес из Европы начинает появляться»

Агент Тьяго Рибейру, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, что его клиентом интересуются европейские клубы.

«Интерес из Европы начинает появляться, несмотря на то что российская премьер-лига в этот специфичный момент находится в зоне низкой видимости», — цитирует Рибейру «РБ Спорт».

25-летний бразилец выступает за «Зенит» с 2020 года. Прошлым летом он продлил контракт с сине-бело-голубыми до 2027 года. В текущем розыгрыше РПЛ Вендел сыграл в 18 матчах, забил семь голов и сделал две результативные передачи.