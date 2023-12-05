Агент Виллаш-Боаша рассказал, что тренер любит Россию

Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш прокомментировал возможное возвращение в Россию своего клиента, бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

«Возвращение Андре в РПЛ? Он любит Россию и время, проведенное там. Он всегда с особой теплотой вспоминает работу в «Зените». Но на данный момент Андре сосредоточен на других проектах, тренерская работа не входит в их число. Поэтому пока возвращение в Россию не входит в его планы», — приводит слова Гонсалвеша «РБ Спорт».

Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2014/15.