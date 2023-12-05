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РПЛ

Сегодня, 14:43

Агент Виллаш-Боаша рассказал, что тренер любит Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш прокомментировал возможное возвращение в Россию своего клиента, бывшего главного тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаша.

«Возвращение Андре в РПЛ? Он любит Россию и время, проведенное там. Он всегда с особой теплотой вспоминает работу в «Зените». Но на данный момент Андре сосредоточен на других проектах, тренерская работа не входит в их число. Поэтому пока возвращение в Россию не входит в его планы», — приводит слова Гонсалвеша «РБ Спорт».

Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2014/15.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-villasha-boasha-vozvrashhenie-v-rpl-andre-lyubit-rossiyu/
Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Зенит
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