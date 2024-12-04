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Сегодня, 15:25

Агент Роши: «Нет сомнений, что Виллиан один из лучших игроков в российском футболе»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о состоянии футболиста.

«Виллиан очень рад своему возвращению. Роша очень хорошо подготовился, чтобы показывать самый высокий уровень. На самом деле, это уже было видно по его выступлению в Кубке России против «Рубина». Думаю, это будет важное возвращение для ЦСКА. Нет сомнений, что он один из лучших игроков в российском футболе. Он очень хочет показать все свои лучшие качества. Он перфекционист», — сказал Кампеделли «СЭ».

Ранее исследовательский центр CIES включил Рошу в тройку лучших футболистов среди 67 лиг мира по игре в воздухе. Первое место занял защитник «Штутгарта» Юлиан Шабо.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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