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Агент Изидора — о возможном разрыве контракта с «Локомотивом»: «Он чувствует себя прекрасно в Москве»

Агент Изидора отреагировал на информацию о возможном разрыве контракта нападающего с «Локомотивом»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном разрыве контракта игрока с клубом.

«Сейчас я не знаю ничего о будущем Вильсона Изидора. Единственное, что мне известно: он чувствует себя прекрасно в Москве», — сказал Лакруа «СЭ».

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи в 15 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Контракт 22-летнего француза с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
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