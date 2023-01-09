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Сегодня, 11:09

Агент Изидора заявил об интересе нескольких клубов к нападающему «Локомотива»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока в московском клубе.

«Вильсону хорошо в России, но им интересуются несколько клубов. Поэтому я не знаю, что может быть», — сказал Лакруа «СЭ».

Изидор выступает за железнодорожников с января 2022 года. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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