Агент Изидора заявил об интересе нескольких клубов к нападающему «Локомотива»

Агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока в московском клубе.

«Вильсону хорошо в России, но им интересуются несколько клубов. Поэтому я не знаю, что может быть», — сказал Лакруа «СЭ».

Изидор выступает за железнодорожников с января 2022 года. В сезоне РПЛ-2022/23 форвард провел на поле 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативных паса. Контракт 22-летнего француза с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.