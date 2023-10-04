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Сегодня, 13:36

Агент Рожерио: «Осуществить трансфер в «Спартак» зимой будет крайне сложно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Винисиус Пратес заявил, что вероятность перехода защитник «Вольфсбурга» Рожерио в «Спартак» зимой минимальна.

«Осуществить трансфер в «Спартак» зимой будет крайне сложно, — цитирует Пртаеса «РБ Спорт». — «Вольфсбург» только приобрел игрока, вряд ли они захотят с ним расстаться».

25-летний бразилец был близок к переходу из «Сассуоло» в «Спартак» в летнее трансферное окно, но в итоге перешел в «Вольфсбург», подписав контракт до лета 2027 года.

В сезоне-2023/24 Рожерио сыграл за немецкий клуб 4 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Вольфсбург
ФК Спартак (Москва)
Рожерио
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