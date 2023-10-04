Агент Рожерио: «Осуществить трансфер в «Спартак» зимой будет крайне сложно»

Футбольный агент Винисиус Пратес заявил, что вероятность перехода защитник «Вольфсбурга» Рожерио в «Спартак» зимой минимальна.

«Осуществить трансфер в «Спартак» зимой будет крайне сложно, — цитирует Пртаеса «РБ Спорт». — «Вольфсбург» только приобрел игрока, вряд ли они захотят с ним расстаться».

25-летний бразилец был близок к переходу из «Сассуоло» в «Спартак» в летнее трансферное окно, но в итоге перешел в «Вольфсбург», подписав контракт до лета 2027 года.

В сезоне-2023/24 Рожерио сыграл за немецкий клуб 4 матча и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.