Агент Обухова: «Смотрим разные предложения, даже из первой лиги»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, рассказал о будущем игрока.

«Махачкалинское «Динамо»? «На нас никто из «Динамо» не выходил. Контактов с этим клубом не было. Готовы ли рассмотреть их предложение? Да, готовы. Мы смотрим разные варианты, все может быть. Если будет интересное предложение даже из первой лиги, то почему бы и нет», — цитирует агента «РБ Спорт».

32-летний Обухов является свободным агентом. С 2022 по 2024 год он играл в «Оренбурге».