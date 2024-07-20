Агент Обухова: «Смотрим разные предложения, даже из первой лиги»

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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, рассказал о будущем игрока.
«Махачкалинское «Динамо»? «На нас никто из «Динамо» не выходил. Контактов с этим клубом не было. Готовы ли рассмотреть их предложение? Да, готовы. Мы смотрим разные варианты, все может быть. Если будет интересное предложение даже из первой лиги, то почему бы и нет», — цитирует агента «РБ Спорт».
32-летний Обухов является свободным агентом. С 2022 по 2024 год он играл в «Оренбурге».