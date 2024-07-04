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Сегодня, 05:46

Агент Обухова: «Варианты есть, но пока ничего конкретного»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, рассказал о будущем футболиста.

«У нас какого-то четкого дедлайна в плане нового клуба нет, но, конечно, хотелось бы найти как можно скорее команду. Варианты есть, но пока ничего конкретного. А пока это время Владимир тренируется индивидуально. Речи о завершении карьеры точно нет», — цитирует «РБ Спорт» Пушкина.

В прошлом сезоне 32-летний Обухов играл за «Оренбург»: в 22 матчах во всех турнирах он забил 5 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obuhova-rechi-o-zavershenii-kar-ery-net/
Владимир Обухов
Футбол
ФК Оренбург
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