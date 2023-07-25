Агент Обухова: «Ярошик рассчитывает на Владимира, он не собирается покидать «Оренбург»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал, что главный тренер клуба Иржи Ярошик рассчитывает на игрока.

«Ярошик рассчитывает на Обухова, Владимир не собирается покидать «Оренбург». У него еще год контракта. А там посмотрим, как и что дальше сложится», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года. В январе 2022 года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22.

В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода и Обухов вернулся к выступлению за «Оренбург» лишь весной 2023 года.