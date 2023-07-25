Агент Обухова: «Ярошик рассчитывает на Владимира, он не собирается покидать «Оренбург»

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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал, что главный тренер клуба Иржи Ярошик рассчитывает на игрока.
«Ярошик рассчитывает на Обухова, Владимир не собирается покидать «Оренбург». У него еще год контракта. А там посмотрим, как и что дальше сложится», — приводит слова агента «РБ Спорт».
Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года. В январе 2022 года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22.
В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода и Обухов вернулся к выступлению за «Оренбург» лишь весной 2023 года.