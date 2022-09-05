Агент Обухова заявил, что форвард поддерживает физическую форму после продления дисквалификации за допинг

Допинг
5 сентября, 18:18
Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал, чем занимался форвард после продления дисквалификации на полгода за употребление допинга.
«Он профессионал до мозга костей. То, что с ним произошло — это какая-то нелепая случайность, невезение. Только так это можно обосновать. Он постоянно в тренажерном зале, проводит тренировки с любителями. Обухов живет в одном комплексе со своим другом Игорем Киреевым, бывшим футболистом «Спартака», «Ростова». Они часто играют с Игорьком на любительском уровне. Обухов — не тот персонаж, который во время дисквалификации будет дома сидеть. Всегда в движении, всегда поддерживает свою форму. Я на сто процентов уверен, что как только закончится дисквалификация, он сразу выйдет в стартовом составе и будет забивать голы», — приводит «РБ Спорт» слова агента Обухова.
В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала 30-летнего россиянина на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».
В декабре 2021 года, после завершения дисквалификации, Обухов подписал контракт с «Оренбургом». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне он сыграл за команду 12 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу.