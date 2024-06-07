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Сегодня, 15:01

Агент Влашича не исключил возвращение игрока в Россию

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Тончи Мартич, агент хавбека «Торино» Николы Влашича, ответил на вопрос о возможном возвращении хорвата в российский чемпионат.

«Возможно ли, что Влашич вернется в Россию летом? В футболе все возможно, но он игрок «Торино», ему трудно отвечать на такие вопросы», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018-го по август 2021 года, после чего перебрался в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 26-летний футболист принял участие в 35 матчах «Торино» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Контракт хорвата с итальянским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее в ходе карьеры Влашич играл за «Хайдук» и «Эвертон».

Источник: «РБ Спорт»
Никола Влашич
Футбол
РПЛ
ФК Торино
ФК ЦСКА (Москва)
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