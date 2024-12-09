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9 декабря, 23:42

Агент Влашича — о трансферном бане ЦСКА: «Надеюсь, «Вест Хэм» скоро отдаст деньги за Николу»

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Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, отреагировал на трансферный бан ЦСКА.

«Мне очень жаль это слышать. ЦСКА всегда был очень корректным и честным клубом, и у Николы остались фантастические воспоминания о времени, проведенном в ЦСКА с товарищами по команде, людьми из клуба и фантастическими болельщиками. Я очень надеюсь, что они скоро получат свои заслуженные деньги от «Вест Хэма» и что проблема с дисквалификацией ФИФА скоро будет решена», — сказал Мартич ODDS.ru.

Запрет ФИФА действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 по август 2021 года, после чего перебрался в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы. Английский клуб должен им за 26-летнего хорвата около 16 миллионов евро. На данный момент Влашич является игроком «Торино».

Источник: ODDS.ru
Никола Влашич
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