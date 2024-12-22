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Сегодня, 19:10

Агент Помазуна назвал бурей в стакане информацию о переходе в «Спартак»: «Я ни с кем не общался»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент голкипера ЦСКА Ильи Помазуна Алексей Сафонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».

«Я лично ни с кем не общался. Он сейчас отдыхает в отпуске. Эта буря в стакане... даже не хочу комментировать», — сказал Сафонов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» изучает возможность перехода Помазуна.

В нынешнем сезоне Помазун не принимал участия в официальных матчах. 13 сентября 28-летний россиянин был отстранен от тренировок с основным составом ЦСКА из-за высказывания о возможном переходе в «Спартак». Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года.

Илья Помазун
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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