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Сегодня, 15:44

Агент Агкацева: «Худшего расклада удалось избежать. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю»

Алина Савинова
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Марат Арчегов, агент вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева, ответил, сможет ли травмировавший палец футболист сыграть в следующем матче команды.

В концовке игры 26-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо», которая прошла 25 апреля, 23-летний голкипер отразил удар Гамида Агаларова с пенальти и получил травму пальца.

«С вероятностью 99% Стас примет участие в следующей игре. У него вывих, худшего расклада удалось избежать. Можно сказать, повезло. Стас, с высокой вероятностью, будет в строю. Конкуренты могут не радоваться», — цитирует Арчегова Sport24.

Следующий матч «Краснодар» проведет 3 мая против «Рубина». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Источник: Sport24
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Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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