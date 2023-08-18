Агент Худякова об игровом времени: «Это не может не расстраивать. Но нужно работать и ждать своего шанса»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с игровым временем голкипера.

«Есть договорные обязательства, есть трудовой договор, с которым необходимо считаться. В обойме любого клуба находятся три футболиста на позицию. Чем выше общий класс игроков, тем лучше для клуба. Игровое время? Да, в определенной мере это не может не расстраивать, но это, как говорится, суровые будни. Чтобы быть первым номером — нужно работать и ждать своего шанса. Это и делает Худяков. Все в порядке», — сказал Шпинев «СЭ».

19-летний Худяков является воспитанником академии «Локомотива» и выступает за основную команду с 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел за красно-зеленых 19 матчей, в которых пропустил 35 мячей. В сезоне-2023/24 Худяков ни разу не выходил на поле в составе «Локомотива».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 2,5 миллионов евро. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года.