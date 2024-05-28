Агент вратаря «Ростова» Медведева заявил, что не ведет переговоры с клубом о продлении контракта футболиста

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем 29-летнего футболиста.

«Означает ли уход Песьякова, что Медведев останется в «Ростове»? Это лучше спросить у руководства клуба. На данный момент мы не ведем переговоры о продлении контракта Никиты. Возможно, еще будет разговор с руководством», — сказал Талаев «СЭ».

В прошедшем сезоне Медведев провел 17 матчей и пропустил 21 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро. Контракт «Ростова» с вратарем рассчитан до 30 июня 2024 года.