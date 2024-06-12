Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:48

Агент Дубровин: «Ростов» не пытался вернуть Рудакова, у него долгосрочный контракт с «Сочи»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Александр Дубровин, агент вратаря «Сочи» Максима Рудакова, прокомментировал будущее своего клиента. 28-летний голкипер присоединился к южанам в феврале 2024 года, перейдя из «Ростова».

«Планируем, что он останется в клубе и продолжит работу с Робертом Морено. У него долгосрочный контракт с «Сочи». То, что Морено не ушел — хороший сигнал для всей команды. «Ростов» не пытался вернуть Рудакова. Да и самому Максиму очень комфортно в «Сочи». Его окружают люди с большим человеческим потенциалом. Максиму нравится футбол, в который играет команда. Морено строит начало атаки через вратаря, а Рудаков — один лучших вратарей в России по игре ногами», — приводит слова Дубровина «РБ Спорт».

Контракт Рудакова с «Сочи» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 7 матчей, пропустил 10 голов и 2 встречи провел на ноль.

«Сочи» завершил сезон на последнем месте и вылетел из РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Ростов
ФК Сочи
0
Читайте также
Биатлонистку Жюли Симон признали виновной по делу о мошенничестве
Сперцян может перейти из «Краснодара» в «Дженоа»
Второго фигуранта дела генерала Попова обвинили в мошенничестве
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Путин заявил о потере ВСУ примерно 50 тыс. человек в месяц
Гладков сообщил о противопехотных минах ВСУ у границ Белгородской области
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Севикян рассказал о реальном интересе к Сперцяну и Тикнизяну из Европы

РФС оштрафовал Самошникова за нарушение договора со своим агентом