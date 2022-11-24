Агент вратаря «Зенита» Васютина рассказал о будущем своего клиента

Агент вратаря «Зенита» Александра Васютина Александр Дубровин прокомментировал информацию о том, что его клиент может отправиться на первую часть зимних сборов с питерской командой.

В данный момент футболист выступает за шведский «Юргорден» на правах аренды из российского клуба.

«Информация о зимних сборах станет известна после Нового года, в первых числах января. На данный момент он тренируется на базе «Зенита». Александр всегда самостоятельно тренируется в отпуске, чтобы быть в хорошей игровой форме. Для него «Зенит» является приоритетом», — цитирует агента «РБ Спорт».

Действующее соглашение голкипера с питерским клубом рассчитано до лета 2023 года.

27-летний россиянин играл на правах аренды за «Юргорден» с февраля 2021 года. Договор со шведским клубом истекает 30 ноября. В «Юргордене» уже дали понять, что не планируют в дальнейшем рассчитывать на Васютина.

«Зенит» во время зимнего перерыва проведет два тренировочных сбора. Первый из них пройдет в Катаре с 15 по 28 января, второй — в Объединенных Арабских Эмиратах с 1 по 14 февраля.