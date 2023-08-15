Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:28

Агент Бийола: «Надеюсь, Яка однажды вернется в ЦСКА и даже завершит карьеру в Москве»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, заявил, что футболист может завершить карьеру в ЦСКА.

«Я уже неоднократно говорил о надежде, что ЦСКА как можно скорее получит деньги за трансфер Яки. Уверен, рано или поздно это произойдет. Мне жаль, что из-за обстоятельств ЦСКА все еще не получил прибыль с трансфера. Бийол любит ЦСКА, благодарен клубу и болельщикам за то, что тепло приняли и всегда поддерживали. Я вам более скажу, я надеюсь, что однажды Яка вернется в ЦСКА не по требованию ФИФА, а, возможно, завершит карьеру в этом замечательном клубе», — приводит слова Чибежа Metaratings.ru.

15 августа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер Бийола. Организация взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку оплаты по контракту.

24-летний словенец перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года за 4 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Яка Бийол
ФК Удинезе
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в Италии
«Я был одним из главных обманщиков советского баскетбола». Жесткие приколы от легендарного Князя
Число пострадавших в результате ЧП в Махачкале достигло 102 человек
Пожар на АЗС в Махачкале. Главное
Рубль на валютных торгах Мосбиржи вырос к доллару и евро
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин не увидел причин для увольнения Ташуева из «Ахмата»

Агент Гоцука удивлен отсутствием интереса к защитнику со стороны топ-клубов РПЛ