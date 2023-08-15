Агент Бийола: «Надеюсь, Яка однажды вернется в ЦСКА и даже завершит карьеру в Москве»

Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, заявил, что футболист может завершить карьеру в ЦСКА.

«Я уже неоднократно говорил о надежде, что ЦСКА как можно скорее получит деньги за трансфер Яки. Уверен, рано или поздно это произойдет. Мне жаль, что из-за обстоятельств ЦСКА все еще не получил прибыль с трансфера. Бийол любит ЦСКА, благодарен клубу и болельщикам за то, что тепло приняли и всегда поддерживали. Я вам более скажу, я надеюсь, что однажды Яка вернется в ЦСКА не по требованию ФИФА, а, возможно, завершит карьеру в этом замечательном клубе», — приводит слова Чибежа Metaratings.ru.

15 августа директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что ФИФА вынесла решение по иску к «Удинезе» по выплатам за трансфер Бийола. Организация взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку оплаты по контракту.

24-летний словенец перешел в «Удинезе» из ЦСКА в июле 2022 года за 4 миллиона евро.