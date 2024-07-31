Агент защитника Дапо: «Ян счастлив в Махачкале»

Агент защитника Яна Дапо Младен Ратковица рассказал, как проходит адаптация словенца в махачкалинском «Динамо».

«Ян счастлив в Махачкале. Он тренируется с командой, потихоньку адаптируется. Уверен, что каждый день он будет становиться все лучше и лучше. Джапо уже знает очень многое о городе, о России, у него нет никаких проблем в Махачкале», — цитирует агента «РБ Спорт».

21-летний Дапо подписал долгосрочный контракт с махачкалинским «Динамо» 24 июля.

Дапо выступал в чемпионате Словении за клубы «Крка», «Мура» и «Домжале». На взрослом уровне он провел больше 80 матчей, в которых забил 6 мячей. За молодежную сборную Словении на его счету 3 игры.