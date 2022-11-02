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2 ноября, 23:05

Агент Кухты: «Спарта» примет решение о выкупе до 15 мая»

Агент Кухты рассказал, когда «Спарта» примет решение о выкупе нападающего
Руслан Минаев
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Агент нападающего «Спарты» Яна Кухты Милан Мартинович рассказал о вероятности возвращения форварда в «Локомотив».

«Пока рано говорить, вернется ли Кухта в «Локомотив». У «Спарты» есть опция выкупа трансфера, поэтому мы посмотрим, что скажет клуб. «Спарта» примет решение о выкупе Кухты до 15 мая. Дальше будет видно», — цитирует Мартиновича «РБ Спорт».

Форвард перешел в «Локомотив» в январе 2022 года, в июле он отправился в годичную аренду в «Спарту».

За чешский клуб 25-летний футболист провел 8 матчей, забив 3 гола и сделав 2 голевые передачи.

Его контракт с «Локо» действует до 30 июня 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-sparta-primet-reshenie-o-vy-kupe-yana-kuhty-do-15-maya/

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25%

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