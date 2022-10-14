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Сегодня, 16:20

Агент Янсане заявил, что у игрока нет проблем с тем, чтобы остаться в России

Агент Оробийи Роудс заявил, что нападающий «Нижнего Новгорода» Момо Янсане примет решение о продолжении карьеры в конце года, однако пока он не собирается покидать Россию.

«Момо оценит ситуацию в декабре. Пока у него нет никаких проблем с тем, чтобы остаться и продолжить карьеру в России», — приводит слова Роудся «РБ Спорт».

8 сентября «Нижний Новгород» объявил об аренде нападающего «Шерифа» Янсане. Арендное соглашение с 25-летним гвинейцем рассчитаном до 30 июня 2023 года.

Ранее нападающий уже выступал за нижегородский клуб во второй половине сезона-2020/21.

В нынешнем сезоне он провел за «Нижний Новгород» три матча и не отличился результативными действиями.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-yansane-momo-otsenit-situatsiyu-v-dekabre-poka-on-ostaetsya/
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