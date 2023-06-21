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Сегодня, 04:27

Агент Языджи: «Динамо» еще не приняло решения по Юсуфу, вариант с «Зенитом» пока на паузе»

Сергей Разин
корреспондент
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Агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи Адем Чебеджи ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры игрока в России.

«Юсуф на данный момент не находится в Москве. «Динамо» меняет тренера, поэтому клуб еще не принял решения по Юсуфу. Вариант с переходом в «Зенит» пока на паузе. Спортивному отделу клуба Языджи нравится, но генеральный директор Александр Медведев пока размышляет», – приводит слова Чебеджи Legalbet.

26-летний турок был арендован ЦСКА во второй половине сезона-2021/22, за это время отметившись 8 голами и 2 результативными передачами в 12 матчах.

В минувшем сезоне Языджи был арендован «Трабзонспором». В 20 матчах хавбек забил 5 голов и сделал результативную передачу.

Источник: https://legalbet.ru/news/agent-yazidzhi-viskazalsya-o-vozmozhnosti-prodolzheniya/
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Юсуф Языджи
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