Агент Языджи не исключил возвращения игрока в ЦСКА: «В футболе все возможно»

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, ответил на вопрос «СЭ» о возможном возвращении игрока в ЦСКА.

«В футболе все возможно. Юсуфу нравится выступать в Турции. Сезон продолжается, несмотря на то, что игрового времени не так много. Языджи уважает россиян, ему нравится эта страна», — сказал Чебеджи «СЭ».

Ранее портал 61saat сообщил о том, что ЦСКА начал переговоры по трансферу Языджи. 26-летний турок принадлежит «Лиллю». Аренда в «Трабзонспоре» завершится 30 июня. На его счету 5 голов в 20 матчах в сезоне.

С января по июнь 2022 года футболист играл за ЦСКА на правах аренды. В составе армейцев он провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.