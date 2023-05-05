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Сегодня, 10:03

Агент Языджи — о фотографии с Карраскалем: «Он мне как брат. Ему нравится в ЦСКА»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
Адем Чебеджи и Хорхе Карраскаль.
Фото Соцсети
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Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о фотографии с полузащитником ЦСКА Хорхе Карраскалем в соцсети.

«Он мне как брат. Ему нравится в ЦСКА, он счастлив здесь. Он хочет вернуть свое место в стартовом составе и помочь команде как можно скорее. Мы больше ни о чем не говорили», — сказал Чебеджи «СЭ».

ЦСКА выкупил Карраскаля из «Ривер Плейта» летом прошлого года.

В текущем сезоне 24-летний колумбиец провел 22 матча в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Юсуф Языджи
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