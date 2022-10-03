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Сегодня, 12:29

Агент Языджи рассказал о возможном возвращении полузащитника в ЦСКА

Анна Горшкова
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы бывшего полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, который сейчас выступает в «Трабзонспоре», рассказал о возможном возвращении в Россию. По словам Чебеджи, футболист следит за матчами московской команды.

«Юсуф счастлив, он вернулся домой — в город, в котором родился, — приводит Metaratings.ru слова агента. — «Трабзонспор» — это команда, за которую он болеет. Он скучает по ЦСКА, этот клуб занимает особое место в его сердце. Юсуф всегда следит за их матчами. Может ли он вернуться? Кто знает. Мы очень любили Россию, и это прекрасное место навсегда останется в наших сердцах. Надеюсь, мы увидимся снова».

Языджи выступал за ЦСКА на правах аренды во второй части прошлого сезона. Он провел в составе армейцев 12 матчей, забил в них 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

2 сентября 25-летний турок перешел из «Лилля» в «Трабзонспор» на правах арендного соглашения до конца сезона-2022/23. Его контракт с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-rasskazal-o-vozmozhnom-vozvrashchenii-poluzashchitnika-yazydzhi-v-tsska-1374647/
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