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Агент Языджи: «Мы не рассматриваем вариант с возвращением в РПЛ»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Юсуф Языджи.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи Адем Чебеджи ответил «СЭ» на вопрос о том, может ли футболист вернуться в Россию.

Ранее появлялась информация об интересе «Динамо» и «Зенита» к 26-летнему турку.

«Возможен ли переход Юсуфа в РПЛ, учитывая разговоры о «Динамо»? Сейчас есть серьезный интерес со стороны Европы и Саудовской Аравии. Мы не рассматриваем вариант с переходом в РПЛ», — сказал Чебеджи «СЭ».

Языджи выступал в РПЛ за ЦСКА во второй половине сезона-2021/22, армейцы арендовали хавбека у «Лилля». Футболист забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.

В сезоне-2022/23 Языджи играл за «Трабзонспор» на правах аренды из «Лилля». В 20 матчах за турецкий клуб хавбек забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Лилль
Юсуф Языджи
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