Агент Языджи заявил, что возвращение футболиста в РПЛ возможно

Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, высказался о возможном возвращении турецкого футболиста в ЦСКА.

«Юсуф по-прежнему следит за ЦСКА и болеет за этот клуб. Он благодарен болельщикам команды за то, что очень тепло его приняли. Связывались со мной в 2023 году представители ЦСКА? Нет, ко мне не обращались, но по окончанию сезона, когда у Юсуфа закончится аренда в «Трабзонспоре», ЦСКА и «Лилль» могут договориться о трансфере. Такой вариант возможен, если руководство ЦСКА захочет вернуть Юсуфа в свой состав», — приводит слова Чебеджи Metaratings.ru.

С января по июнь 2022 года футболист играл за ЦСКА, также на правах аренды. В составе армейцев он провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Турецкие СМИ сообщили, что ЦСКА может вступить в переговоры с «Лиллем» по переходу Языджи по окончании нынешнего сезона.