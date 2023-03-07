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Сегодня, 17:34

Агент Языджи заявил, что возвращение футболиста в РПЛ возможно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, высказался о возможном возвращении турецкого футболиста в ЦСКА.

«Юсуф по-прежнему следит за ЦСКА и болеет за этот клуб. Он благодарен болельщикам команды за то, что очень тепло его приняли. Связывались со мной в 2023 году представители ЦСКА? Нет, ко мне не обращались, но по окончанию сезона, когда у Юсуфа закончится аренда в «Трабзонспоре», ЦСКА и «Лилль» могут договориться о трансфере. Такой вариант возможен, если руководство ЦСКА захочет вернуть Юсуфа в свой состав», — приводит слова Чебеджи Metaratings.ru.

С января по июнь 2022 года футболист играл за ЦСКА, также на правах аренды. В составе армейцев он провел 12 матчей, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Турецкие СМИ сообщили, что ЦСКА может вступить в переговоры с «Лиллем» по переходу Языджи по окончании нынешнего сезона.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-yazydzhi-ko-mne-iz-cska-ne-obrashalis-no-vozvrashenie-yusufa-v-rpl-vozmozhno-233577/
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Юсуф Языджи
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