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РПЛ

Сегодня, 20:16

Агент Йокановича заявил, что к тренеру есть интерес из Англии и Катара

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Сербский агент Боян Остожич рассказал, что после ухода из «Динамо» Славиша Йоканович хочет взять паузу на отдых.

«Славиша вернулся в Сербию и сейчас хочет взять небольшую паузу, чтобы отдохнуть. К нему есть большой интерес от разных команд, но он хочет взять передышку и только после этого выбирать. Из России предложений нет, но есть варианты в Катаре, Саудовской Аравии, также снова в Англии», — приводит слова Остожича «РБ Спорт».

54-летний специалист возглавлял «Динамо» с июля 2022 года, 14 мая 2023 года серб был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых до конца сезона-2022/23 назначен 33-летний Павел Алпатов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-k-jokanovichu-est-interes-iz-anglii-katara-saudovskoj-aravii/
Футбол
Славиша Йоканович
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