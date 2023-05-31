Агент Йокановича заявил, что к тренеру есть интерес из Англии и Катара

Сербский агент Боян Остожич рассказал, что после ухода из «Динамо» Славиша Йоканович хочет взять паузу на отдых.

«Славиша вернулся в Сербию и сейчас хочет взять небольшую паузу, чтобы отдохнуть. К нему есть большой интерес от разных команд, но он хочет взять передышку и только после этого выбирать. Из России предложений нет, но есть варианты в Катаре, Саудовской Аравии, также снова в Англии», — приводит слова Остожича «РБ Спорт».

54-летний специалист возглавлял «Динамо» с июля 2022 года, 14 мая 2023 года серб был отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых до конца сезона-2022/23 назначен 33-летний Павел Алпатов.