Агент Йоксимович считает, что «Сочи» является неподходящим вариантом для Марко Николича

Сегодня, 16:49
Футбольный агент Деян Йоксимович оценил возможность прихода сербского тренера Марко Николича в «Сочи».
«У меня нет никакой информации на этот счет. Думаю, что это вариант не для Марко», — цитирует «РБ Спорт» Йоксимовича.
Последним клубом, в котором работал Николич, был «Локомотив». В 2021 году руководство железнодорожников расторгло контракт с 43-летним специалистом.
Сегодня, 2 ноября, «Чемпионат» сообщил о том, что «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования