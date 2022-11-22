Агент Юри Алберто опроверг информацию о том, что футболист не хочет возвращаться в «Зенит»

22 ноября, 12:17
Агент Андре Кюри, представляющий интересы нападающего Юри Алберто опроверг информацию о том, что футболист не хочет возвращаться в «Зенит».
21-летний бразилец выступает за «Коринтианс» на правах аренды из петербуржского клуба с июля нынешнего года.
«Неправда, что Юри не хочет возвращаться в «Зенит». Я напоминаю, что его арендное соглашение заканчивается в июне», — приводит «РБ Спорт» слова Кюри.
В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 29 матчах за «Коринтианс». Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.
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Основные источники исследования