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Сегодня, 16:10

Агент Юри Алберто — о будущем игрока в «Зените»: «Это зависит от Александра Медведева»

Константин Белов
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото ФК «Зенит»
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Андре Кюри, агент нападающего Юри Алберто, в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о будущем игрока в «Зените», который на данный момент находится в аренде в «Коринтианс».

«Вернется ли Алберто в «Зенит»? Может быть да, может быть нет. Это зависит от Александра Медведева», — сказал Кюри «СЭ».

Ранее в рамках двусторонней аренды форвард «Зенита» Юри Алберто отправился в «Коринтианс», а в петербургский клуб перешел вратарь Иван Куарежма. Также состав сине-бело-голубых пополнил полузащитник Густаво Мантуан.

В нынешнем сезоне Алберто забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи в 29 матчах за «Коринтианс». Контракт футболиста с «Зенитом» действует до конца июня 2027 года.

ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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